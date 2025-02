Pensões vão incorporar as novas taxas de retenção na fonte do IRS

As pensões da Segurança Social que chegam esta sexta-feira à conta dos reformados já vão incorporar as novas taxas de retenção na fonte do IRS e terão ainda o acerto do imposto relativo a janeiro.

No início de janeiro foram publicadas as novas tabelas de retenção do IRS para serem aplicadas ao longo deste ano, refletindo algumas das mudanças introduzidas ao imposto, nomeadamente a subida do mínimo de existência, ou seja, do rendimento isento de IRS, e a atualização dos escalões e da dedução específica.



Além das alterações ao IRS, as novas tabelas de retenção visam acomodar a atualização das pensões em 2025, evitando que uma subida do valor bruto mensal se traduza num rendimento líquido mensal inferior.



O diploma das tabelas de retenção, porém, não chegou a tempo de ser refletido nas pensões pagas no primeiro mês do ano, sendo o acerto relativo a janeiro efetuado nas reformas que são pagas hoje.



Esta indicação foi dada por fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa resposta enviada à Lusa em janeiro, acrescentando ainda que será este também o procedimento relativamente às pensões da Caixa Geral de Aposentações – que em fevereiro são pagas no próximo dia 19.