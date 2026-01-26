Pequim retira apoio estatal aos mercados de valores para conter a euforia bolsista

Estimativas da Bloomberg indicam que a Huijin Investment, subsidiária do fundo soberano CIC, que faz parte do grupo utilizado por Pequim para intervir nos mercados, vendeu o equivalente a cerca de 67,5 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros) em participações em 14 fundos cotados (ETF) em apenas seis sessões até à última quinta-feira.

Embora a China não tenha um fundo oficial de estabilização, a "equipa nacional", como é designada, desempenha esse papel desde 2015, quando Pequim ordenou à Huijin Investment e a outros organismos estatais de investimento que resgatassem os mercados perante uma queda que acabou por ascender a cerca de cinco biliões de dólares (4,2 biliões de euros).

As autoridades recorreram novamente a essa fórmula em 2023, após atingirem os mínimos em cinco anos.

Em agosto de 2025, após uma campanha agressiva de investimento, a Central Huijin contava com cerca de 180 mil milhões de dólares (151 mil milhões de euros) em ETF, pelo que alguns analistas apontam agora que a escala da liquidação "aponta para um esforço proativo para facilitar uma correção de preços em setores sobreaquecidos".

As vendas podem ter como objetivo drenar os "excessos especulativos" de certas áreas do setor tecnológico, como aplicações de inteligência artificial, que dispararam nos últimos meses, apesar de ainda não oferecerem garantias de rentabilidade.

Apesar dessa aparente intenção específica, especialistas e gestores apontam que a mudança de rumo poderia "alterar as expectativas" dos mercados em geral e consideram que a estratégia agora deve concentrar-se em valores em que o peso do investimento da "equipa nacional" seja menor, para evitar o impacto das vendas.

Outros investidores acreditam que a retirada do apoio estatal é "um passo para promover um mercado em alta de forma gradual", ou seja, que as autoridades não pretendem acabar com a tendência positiva dos mercados, mas sim garantir que o ritmo das subidas não seja excessivo.

O facto de a volatilidade do CSI 300, o índice que mede a valorização das trezentas principais ações das bolsas de Xangai e Shenzhen, estar em mínimos desde maio, é visto por fontes do setor como uma demonstração da forte procura institucional por ações da China continental.

Além disso, de acordo com Zhu Zhenxin, da Asymptote Investment Research, "vender agora libertará posições [de investimento] para que [os membros da `equipa nacional`] possam oferecer um impulso noutro momento de risco no futuro", evitando assim uma bolha - e a sua consequente explosão - como a de 2015.