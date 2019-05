Pereira Coutinho. De quinto mais rico a um dos 12 mais endividados

Viveu a infância em Lisboa. Estudo no Colégio Jão São de Brito onde fez amigos que viriam também a ter papéis influentes na sociedade portuguesa.







Foi para o Brasil logo a seguir ao 25 de Abril. Tinha 18 anos. Foi lá que estudou na universidade e casou pela primeira vez.



Começou a carreira como empresário no Brasil. Estendeu os negócios também aos Estados Unidos e Argentina. E depois em Portugal e Espanha.Mas é no Brasil que continua a ter os principais investimentos.



Do segundo casamento tem três filhos. João Maria, Diana e Manuel Maria.



Em 20004 Pereira Coutinho era notícia por ter convidado a passar férias na sua ilha privada no Brasil o então primeiro ministro, Durão Barroso.





Empresário bem sucedido em várias áreas de negócio: automóvel, ambiente, telecomunicações, imobiliário, chegou a ser distinguiudo com a Ordem de Mérito por Jorge Sampaio.



O patrão da SIVA chegou a ser considerado em 2008 o quinto homem mais rico de Portugal. Mas em 2011 já caia para 34º lugar. Em 2014 fazia parte da lista dos 12 maiores devedores da banca com uma dívida de 677 milhões de euros, a maior parte dela (305 milhões) ao BCP.





As últimas notícias dizem que já vendeu o jato privado. E a ilha paradisíaca no Brasil está à venda por 14 milhões.









João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho nasceu em Lisboa há 62 anos. É o filho mais novo de D. Diogo Manuel de Castro Constâncio Pereira Coutinho, da casa dos marqueses de Soydos, e de Maria José Carlota de Castro Coutinho de Quevedo Pessanha, bisneta de Barões e Viscondes.