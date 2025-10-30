"Perspetivas ainda são incertas". BCE deixa taxas diretoras da Zona Euro sem alterações
O Banco Central Europeu conservou esta quinta-feira os valores das suas taxas de juro de referência, entre as quais a taxa de depósitos em dois por cento. A instituição aponta para perspetivas ainda incertas face às "tensões geopolíticas a nível mundial".
Em nota publicada no seu site, o BCE indica que as taxas relativas à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez ficam em dois por cento, 2,15 e 2,40, respetivamente.
"A inflação permanece num nível próximo do objetivo de médio prazo de dois por cento e a avaliação das perspetivas de inflação efetuada pelo Conselho do BCE mantém‑se, em geral, inalterada", lê-se no mesmo texto.A instituição presidida por Christine Lagarde assinala ainda que "a economia continuou a registar crescimento, não obstante a conjuntura mundial difícil".
"A robustez do mercado de trabalho, a solidez dos balanços no setor privado e as anteriores reduções das taxas de juro decididas pelo Conselho do BCE permanecem importantes fontes de resiliência".
O Banco Central Europeu ressalva, todavia, que "as perspetivas ainda são incertas, em particular devido à continuação dos litígios comerciais e das tensões geopolíticas a nível mundial".
"O Conselho do BCE está determinado a assegurar que a inflação estabiliza no seu objetivo de dois por cento a médio prazo. Seguirá uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião para decidir a orientação apropriada da política monetária".A próxima reunião do Conselho do BCE sobre política monetária terá lugar a 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.
As decisões relativas às taxas de juro, frisa o BCE, "basear‑se‑ão na avaliação das perspetivas de inflação e dos riscos em torno das mesmas – à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados –, bem como da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária".
"O Conselho do BCE não se compromete previamente com uma trajetória de taxas específica", vinca-se na nota.