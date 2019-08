Pesca da navalheira proibida entre 1 de janeiro e 30 de junho

Lusa12 Ago, 2019, 16:19 | Economia

"Foi estabelecido um período de defeso para a pesca da navalheira capturada com armadilhas de malhagem 8-29 mm entre 01 de janeiro e 30 de junho, que importa agora ajustar em consonância com a informação científica produzida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera", lê-se na publicação.

A portaria assinada pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário Portada, estabelece que os exemplares de navalheira que forem capturados durante o referido período "devem ser rejeitados e devolvidos ao mar, não podendo ser mantidos a bordo, transbordados, desembarcados, transportados, armazenados, expostos ou vendidos."

A navalheira (`Necora puber`), um tipo de caranguejo muito comum em Portugal, é, além do polvo, a principal espécie capturada pelas armadilhas de gaiola.