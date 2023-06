Pesca de imperador proibida a partir de 5.ª feira mas com exceções -- DGRM

As embarcações do continente utilizaram mais de 80% da quota de pesca de imperador, ficando as capturas da espécie `beryx spp` proibidas a partir de quinta-feira, mas existem exceções, anunciou a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.