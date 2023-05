Peso da despesa pública na Economia caiu no ano passado

No entanto, em termos nominais, houve um crescimento da despesa pública de 4 mil e 500 milhões de euros.



Reflete o aumento do esforço orçamental com as medidas de apoio às empresas e famílias para fazer face ao preço da energia e da inflação.



O INE destaca que, o peso da despesa pública de Portugal ficou 6 pontos abaixo da média da zona Euro.