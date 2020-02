Petição holandesa com 26 mil assinaturas é contra construção do aeroporto do Montijo

Há uma nova petição contra a construção do aeroporto do Montijo. Mas agora foi criada por uma associação holandesa. Este abaixo-assinado quer proteger milhares de aves do estuário do Tejo e, em especial o maçarico de bico direito.