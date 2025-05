Petro e Xi discutem adesão da Colômbia à iniciativa Faixa e Rota

Petro já esteve com Xi na terça-feira na abertura do fórum China-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) na capital chinesa, onde apelou a um diálogo entre civilizações "livre de autoritarismo e imperialismo".

Durante a visita oficial do presidente colombiano à China, que se prolongará até 17 de maio, deverá ser anunciado um acordo de intenções para a adesão da Colômbia à iniciativa Faixa e Rota, com a qual o gigante asiático pretende criar uma rede de comércio internacional e alargar a sua influência a nível mundial através da construção de infraestruturas, e à qual já aderiram mais de 20 países da América Latina e das Caraíbas.

Antes do encontro com Xi, Petro - cujo país assume a presidência rotativa da CELAC - afirmou que tem como objetivo na China promover novos acordos comerciais, falar sobre o "diálogo entre civilizações" e defender uma maior abertura da América Latina ao mundo.

No plano económico, o presidente colombiano tenciona abordar o desequilíbrio da balança comercial com a China, a que se referiu pouco antes da sua viagem, quando disse que falaria com o homólogo chinês "em pé de igualdade, não de joelhos", para compreender por que razão a Colômbia tem um défice anual de cerca de 14 mil milhões de dólares (12,5 mil milhões de euros).

Além disso, entre 1994 e 2023, a China investiu 813,3 milhões de dólares (726,5 milhões de euros) na Colômbia, um valor muito inferior ao de países como os Estados Unidos e a Espanha, concentrado em setores como as infraestruturas, exploração mineira, energia e transportes.

Para além do comércio, a Colômbia está a tentar reforçar a cooperação tecnológica com a China.