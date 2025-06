Petrobras inicia processo para adquirir concessões "offshore" na Costa do Marfim

A declaração já foi aprovada pelo país africano, marcando a primeira fase do processo de aquisição das áreas, a que se seguirá a negociação dos respetivos contratos, disse a Petrobras, na quarta-feira.

Como explica a empresa em comunicado, a declaração "tem como objetivo garantir a exclusividade na negociação das áreas", e integra-se na estratégia da Petrobras para recuperar reservas de petróleo e gás.

Localizadas em águas profundas do Oceano Atlântico, as áreas em que a petrolífera brasileira está interessada são vistas como de "grande potencial", devido à semelhança geológica com as bacias de Campos e Santos, no Brasil, as mais prolíficas para a exploração de hidrocarbonetos no país sul-americano.

"A localização da Costa do Marfim, na porção atlântica da África, é de grande interesse para a Petrobras. Temos muita experiência nessa região, do lado brasileiro, e acreditamos que também podemos alcançar resultados importantes do outro lado do oceano", disse a presidente da companhia, Magda Chambriard.

A executiva sublinhou que a iniciativa procura diversificar o portfólio exploratório da petrolífera e fortalecer as reservas da companhia.

A Petrobras esclareceu que a decisão está alinhada com o plano estratégico de longo prazo da empresa, que prioriza a exploração de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no estrangeiro.