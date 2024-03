Petrobras pede confiança a investidores após queda na bolsa por redução de dividendos

Jean Paul Prates, numa conferência telefónica com investidores, explicou que a decisão do conselho de administração de pagar o nível mínimo de dividendos após os lucros mais reduzidos de 2023 deveu-se à necessidade de reservar recursos para remunerar os investidores nos próximos anos, já que a empresa terá de dar prioridade aos investimentos.

De acordo com o responsável da petrolífera brasileira, essa decisão garante que a empresa tenha uma reserva financeira para remunerar os investidores no futuro.

A decisão da petrolífera de minimizar os dividendos provocou uma forte queda das acções da empresa nas bolsas de São Paulo, Madrid e Nova Iorque.

Ao meio-dia de hoje, as ações ordinárias da Petrobras caíam 12% e as ações preferenciais 10,75% na bolsa de São Paulo, depois de terem iniciado o dia com quedas de até 14%.

A petrolífera indicou na véspera que no ano passado registou um lucro líquido de 124,606 mil milhões de reais (23,06 mil milhões de euros), menos 33,8% do que o lucro recorde de 2022.

Apesar dessa redução, o lucro foi o segundo maior da história da empresa.

Na sequência do anúncio dos resultados, o conselho de administração da empresa decidiu que os dividendos para 2023 serão limitados a 72,4 mil milhões de reais (13,29 mil milhões de euros), contra os 194 mil milhões de reais (35,59 mil milhões de euros) que distribuiu em 2023.

"O objetivo é preservar o capital da empresa e o fluxo de caixa. O recurso para a reserva não pode ser usado para investimento. É para pagamento de dividendos. A apuração de dividendos extraordinários será sempre no fim do ano", disse o diretor financeiro da Petrobras, Sergio Leite, citado pelo jornal O GLOBO.

Sérgio Leite explicou que a empresa tinha capacidade para distribuir mais em dividendos extraordinários, mas que o conselho de administração preferiu destinar esses recursos a um fundo de reserva.