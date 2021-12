Petrobras perfura com sucesso o poço mais profundo da história do Brasil

A estatal petrolífera brasileira informou num comunicado que a profundidade do poço é 1,3 vezes a altura do Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta de África.

O poço exploratório chama-se Monai e está dentro do bloco ES-M-669, que faz parte do pré-sal, uma grande reserva de exploração de petróleo descoberta pelo Brasil no oceano abaixo de uma camada de sal de dois quilómetros de espessura que podem converter o país num dos maiores exportadores de petróleo do mundo.

Localizado na bacia do Espírito Santo, o poço foi perfurado a 145 quilómetros da costa, tarefa que, segundo a empresa, ocorreu em tempo recorde e permitiu cruzar uma gigantesca camada de sal de 4.850 metros, algo nunca antes visto no Brasil.

"O uso intensivo de tecnologia e o desempenho eficiente dos equipamentos envolvidos também nos permitiram reduzir o tempo de perfuração de poços em cerca de 50%, em relação à média histórica para projetos desta natureza e complexidade, o que também representa uma importante redução de custos", destacou o diretor de Desenvolvimento Produtivo da Petrobras, João Henrique Rittershaussen, citado no comunicado da empresa.

Ao contrário de um poço produtor de petróleo, um poço exploratório visa obter informações sobre as caraterísticas das rochas perfuradas, a sua geologia, as pressões existentes e a presença de depósitos de petróleo ou gás, dados que estão a ser analisados para definir o futuro do Bloco M-669.

Segundo a empresa, a perfuração do poço Monai caraterizou-se como "um cenário com grandes desafios técnicos e elevado nível de complexidade operacional".

O poço foi perfurado em local com lâmina d`água (distância entre a superfície da água e o fundo do mar) de 2.366 metros.

O recorde anterior de profundidade era para o poço conhecido como Parati, um dos precursores da descoberta do pré-sal, perfurado em 2005, na Bacia de Santos, com 7.630 metros.

Outra marca importante, entre as várias obtidas neste poço, foi a de cruzar a mais espessa camada de sal já perfurada, a 4.850 metros, equivalente à altura de quase seis vezes o Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo.

A espessura usual da camada de sal dos poços do pré-sal da bacia de Santos, no Brasil, maior polo do pré-sal do mundo, varia entre 2.000 e 2.200 metros.