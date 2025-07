Petrobras procura investimento chinês para desenvolver transporte marítimo e infraestruturas

Um memorando de entendimento assinado este sábado junta no mesmo desígnio as empresas chinesas Cosco, Offshore Oil Engineering Co, China State Shipbuilding Co e a China International Marine Containers Ltd., assim como as empresas brasileiras EBR, Rio Grande, Mauá, Enseada e Atlântico Sul.

A estatal Petróleo Brasileiro SA e sua subsidiária de logística Transpetro servirão como âncoras para potenciais parcerias tecnológicas e comerciais.

"Gostaríamos que os chineses fossem parceiros em estaleiros aqui", disse Chambriard num evento com executivos brasileiros e chineses realizado no Rio de Janeiro. "Esperamos a injeção de capital chinês".

Para além da construção de cinco plataformas flutuantes de produção, armazenamento e descarga, que será contratada até 2030, a Petrobras e a Transpetro pretendem encomendar 52 novas embarcações até 2026.

O Governo federal brasileiro quer que parte do programa de renovação da frota, no valor de 29 mil milhões de reais (4,54 mil milhões de euros), seja investida nos estaleiros locais, indo ao encontro dos planos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impulsionar a indústria transformadora.

A indústria de construção naval do Brasil tem enfrentado dificuldades desde a eclosão em 2014 do escândalo de corrupção conhecido como Lava-Jato, que envolveu a Petrobras. No ano passado, a empresa petrolífera retomou as encomendas aos estaleiros navais brasileiros, interrompidas desde 2016.