Petrobras regista subida de 193% nos lucros do primeiro semestre

Os lucros da maior empresa do Brasil praticamente triplicaram nos primeiros seis meses de 2025, graças ao aumento de 5,4% na produção de petróleo, que compensou a queda do preço do petróleo no mercado internacional, segundo um comunicado enviado pela empresa ao mercado.

O lucro da gigante brasileira no primeiro semestre de 2025 corresponde praticamente ao dobro de todo lucro registado em 2024 (36,61 mil milhões de reais ou 5,79 mil milhões de euros), o que permite prever uma recuperação nos lucros, que caíram 70,6% no ano passado e já haviam diminuído 33,8% em 2023.

A petrolífera, controlada pelo Estado, mas com ações negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, obteve no segundo trimestre um lucro líquido de 26,65 mil milhões de reais (cerca de 4,22 mil milhões de euros), o que mais do que reverteu as perdas de 2,60 mil milhões de reais (412 milhões de euros) do mesmo período em 2024.

"Tivemos um excelente resultado operacional no segundo trimestre, impulsionado pela implementação de novos sistemas de produção (plataformas marítimas) e pela melhoria na eficácia nos campos de operação", afirmou o diretor financeiro da empresa, Fernando Melgarejo, citado no comunicado.

De acordo com o executivo, o aumento da produção de petróleo e gás "refletiu-se positivamente nos resultados financeiros e mitigou os impactos da queda de 10% no preço do Brent".

A produção média no segundo trimestre foi de 2,32 milhões de barris de petróleo, com um crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre e de 8% em comparação com o mesmo período de 2024.

De acordo com o balanço divulgado, as vendas brutas da empresa aumentaram 1,0% em relação ao primeiro semestre do ano passado, para 242,27 mil milhões de reais (38,35 mil milhões de euros) nos primeiros seis meses de 2025.

Da mesma forma, o EBITDA ajustado (lucro operacional ajustado) aumentou 3,2%, para 113,34 mil milhões de reais (17,94 mil milhões euros) no primeiro semestre.

A empresa informou que os seus investimentos no segundo trimestre totalizaram 25,1 mil milhões de reais (3,97 mil milhões de euros), na sua maioria direcionados para projetos de produção nas gigantescas reservas do pré-sal, em águas profundas do oceano Atlântico.

"Estamos a acelerar os nossos investimentos em projetos de grande atratividade. Nos primeiros seis meses, investimos 48,8 mil milhões de reais (7,73 mil milhões de euros), um valor 49% superior ao do mesmo período do ano passado", afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

De acordo com o balanço, a dívida bruta da Petrobras subiu para 68,06 mil milhões de dólares (58,37 mil milhões de euros) no final de junho, um aumento de 5,5% em relação a março e de 14,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado, o que a empresa atribuiu a um crescimento no arrendamento de plataformas marítimas.