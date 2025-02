Petrogal e Autoeuropa mantiveram liderança como exportadoras e importadoras em 2024

Segundo os dados enviados à Lusa pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado as 10 maiores exportadoras foram a Petrogal, Volkswagen Autoeuropa, Navigator, Continental Mabor, Bosch Car Multimedia Portugal, Aptivport Services, Pfizer, Eli Lilly, Exolum Aviação Portugal e Visteon Electronics Corporation.

Em 2023, o ranking incluía a PSA e a Faurécia, que este ano já não aparecem, tendo sido substituídas pela Pfizer e Exolum.

Neste caso, destaca-se a indústria automóvel, energia, aviação e farmacêuticas.

Já no caso das importadoras, em 2024 o `ranking` era igualmente liderado pela Petrogal e Volkswagen Autoeuropa, seguidas da Bosch, Pingo Doce, Eli Lilly, Lidl, ITX Portugal -- Confeções, Irmãdona Supermercados (Mercadona), SIVA e Mercedes Benz.

Em relação a 2023 destaca-se a entrada da Mercadona, que está gradualmente a abrir mais unidades em Portugal. Do top 10 saiu a Galp Gás Natural.

Entre as importadoras, em destaque estão também a indústria automóvel e a distribuição.

No ano passado, as exportações aumentaram 2,5% e as importações 1,9%, em termos homólogos, segundo adiantou o INE, em 10 de fevereiro.

O INE revelou ainda que, "tendo por base os primeiros dados apurados das estatísticas do comércio internacional de bens do ano de 2024, as exportações alcançaram 79.285 milhões de euros (+2,5%) e as importações atingiram 107.171 milhões de euros (+1,9%)".

Segundo a entidade, "o mercado que mais contribuiu para o acréscimo global das exportações portuguesas em 2024 foi a Alemanha, que se assumiu como segundo principal destino dos bens nacionais, com um peso de 12,3%", mais 1,6 pontos percentuais (p.p.) face a 2023, sendo que "as exportações para este país aumentaram 17,8% (+1.478 milhões de euros), essencialmente fornecimentos industriais, material de transporte e máquinas e aparelhos".

Espanha, por sua vez, "garantiu o segundo maior contributo para o aumento das exportações nacionais em 2024, permanecendo como principal destino, com um peso de 26,0% (+0,3 p.p. face a 2023)".

"As exportações para o país vizinho aumentaram 3,5% (+699 milhões de euros), principalmente produtos alimentares e bebidas e fornecimentos industriais", disse o INE.

A entidade destacou ainda que "as exportações com destino aos Estados Unidos registaram um acréscimo de 80 milhões de euros (+1,5%)".