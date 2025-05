Petróleo Brent cai 1,5% devido a possível aumento da produção

Às 13:25 em Lisboa, o petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, era negociado no Intercontinental Exchange (ICE) a 63,94 dólares por barril, contra 64,91 dólares no fecho de quarta-feira, o que representa uma queda de 1,49%.

Segundo especialistas citados pela Efe, esta queda deve-se ao facto de os membros da OPEP+, uma organização que agrupa os membros da OPEP e outras potências petrolíferas como a Rússia, estarem a avaliar se devem aumentar a produção de crude na próxima reunião de 01 de junho.

Entre as opções que estão a ser ponderadas por estes países está a de aumentar a produção em cerca de 411.000 barris por dia até julho, o triplo da quantidade inicialmente prevista.