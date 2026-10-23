Petróleo Brent sobe 1,67% e ultrapassa os 115 dólares por barril

O petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, era cotado hoje na Intercontinental Exchange (ICE) a 115,07 dólares por volta das 13:16 (hora de Lisboa).

Esta é a primeira vez desde maio que o petróleo bruto ultrapassa a barreira dos 115 dólares por barril, o que teve um impacto nos mercados bolsistas, com vendas de ações.

O aumento do preço do petróleo ameaça causar mais danos à economia global, num contexto de atual inquietação sobre se o negócio da inteligência artificial (IA) é sustentável, segundo os especialistas.

O receio de um prolongamento do conflito entre os Estados Unidos e o Irão continua a ter impacto no mercado energético, sobretudo depois de o embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz, ter reconhecido hoje ao jornal Financial Times (FT) que, daqui a um ano, o seu país poderá continuar num impasse com o Irão, sem chegar a um acordo sobre o programa nuclear de Teerão.

Waltz salientou ainda que a Marinha dos EUA pode manter o bloqueio aos portos iranianos por um período indeterminado.

Tanto o Presidente dos EUA Donald Trump como o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiteraram as suas ameaças de lançar uma nova ofensiva contra o Irão após as eleições intercalares nos EUA, em 03 de novembro.

O conflito no Médio Oriente tem provocado preços recorde nos combustíveis, bem como escassez de fertilizantes e matérias-primas, enquanto o Irão tem atacado infraestruturas energéticas críticas nos Estados do Golfo, principais produtores de petróleo bruto.