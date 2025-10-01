Petrolífera Eni avança quinta-feira com megaprojeto de gás em Moçambique

por Lusa

A petrolífera Eni assina quinta-feira com Moçambique a Decisão Final de Investimento da segunda plataforma de gás na bacia do Rovuma, Coral Norte, por 7,2 mil milhões de dólares (6,2 mil milhões de euros), disse fonte governamental.

VER MAIS

A decisão, FID na sigla em inglês, é a última e crucial etapa no desenvolvimento de megaprojetos de energia e, de acordo com fonte do executivo, o compromisso será assumido em Maputo, em cerimónia com a presença também da administração da petrolífera italiana.

A Eni vai operar o projecto FLNG Coral Norte - como já acontece com a Coral Sul -, em representação da Rovuma Mozambique Venture (MRV), consórcio com 70% de interesse participativo, o qual integra também a ExxonMobil e a China National Petroleum Corporation (CNPC).

Moçambique prevê arrecadar 23 mil milhões de dólares (20,1 mil milhões de euros), em 30 anos, com o projeto Coral Norte, a segunda plataforma (FNLG) da petrolífera Eni para produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) na bacia do Rovuma, Cabo Delgado.

"De acordo com o plano de desenvolvimento aprovado, ao longo dos próximos 25 anos - portanto 30 anos que são parte deles para a construção e montagem deste sistema, cuja implementação durará 25 anos -, (...) o Governo arrecadará 23 mil milhões de dólares em receitas, impostos e outras contribuições", afirmou em abril o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa.

O porta-voz acrescentou que, adicionalmente, o projeto, aprovado dias antes em Conselho de Ministros, "prevê ainda a disponibilização de gás natural ao mercado doméstico na proporção de 25% do total do gás a ser produzido, conforme a legislação nacional, e o condensado em 100% para a geração de energia", permitindo o "desenvolvimento de projetos de industrialização de Moçambique".

"O projeto vai igualmente gerar 1.400 empregos para moçambicanos, prevendo-se a implementação de um plano de sucessão para o aumento da qualificação e maior disponibilidade de mão-de-obra moçambicana no setor petróleo e gás", acrescentou.

O Governo moçambicano aprovou em 08 de abril o investimento da Eni no projeto de GNL Coral Norte, com previsão de produção de 3,5 milhões de toneladas anuais (mtpa) e arranque em 2028.

"O plano constitui a segunda fase de desenvolvimento do campo Coral Norte, FLNG, e consiste em uma infraestrutura flutuante de liquefação de gás natural com a capacidade de 3,55 milhões de toneladas por ano e seis poços de produção, avaliados em cerca de 7,2 mil milhões de dólares norte-americanos, cujo início de produção está previsto para o segundo trimestre de 2028", anunciou na altura Inocêncio Impissa.

O porta-voz do Conselho de Ministros avançou os dados após a reunião daquele órgão em que foi apreciado e aprovado o decreto em que se "aprova o plano de desenvolvimento do projeto Coral Norte", para o desenvolvimento e produção de 3,5 mtpa de GNL, durante 30 anos, na área 4, da petrolífera italiana Eni, no `offshore` da bacia de Rovuma.

O diretor-executivo da petrolífera Eni, Cláudio Descalzi, garantiu em 16 de janeiro ao Presidente moçambicano, Daniel Chapo, que previa alargar a operação no projeto de GNL na bacia do Rovuma, "projetando Moçambique no panorama global" do gás natural.

Fonte da petrolífera Eni, concessionária da Área 4 do Rovuma, disse em outubro de 2023 à Lusa que estava a discutir com o Governo o desenvolvimento de uma segunda plataforma flutuante, cópia da primeira (Coral Sul) e designada Coral Norte, para aumentar a extração de gás.

"A Eni finalizou o Plano de Desenvolvimento, que está atualmente em discussão com os parceiros e o Governo de Moçambique para aprovação final. Ao mesmo tempo, a Eni está a avançar com processos de aquisição, estudos de impacto ambiental, etc, incluindo contratos associados à perfuração", disse na altura fonte oficial da petrolífera italiana, questionada pela Lusa.

Este plano envolve a aquisição de uma segunda plataforma flutuante FNLG para a área Coral Norte, idêntica à que opera na extração de gás, desde meados de 2022, na área Coral Sul.

Num estudo da consultora Deloitte concluiu-se, em 2024, que as reservas de GNL de Moçambique -- que conta atualmente com projetos em curso ou em estudo de multinacionais petrolíferas como a TotalEnergies, ExxonMobil e Eni - representam receitas potenciais de 100 mil milhões de dólares (96,2 mil milhões de euros).

Tópicos
PUB
PUB