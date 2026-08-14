Petrolíferas YPF, Eni e XGR anunciam investimento de 44.220 ME em gás argentino

As três empresas solicitaram que o seu projeto "Argentina LNG" seja admitido a beneficiar do Regime de Incentivos a Grandes Investimentos (RIGI), que entrou em vigor em 2024 na Argentina.

"A adesão ao RIGI é um passo fundamental para avançar com um projeto que abrirá uma nova etapa para a Argentina enquanto exportadora global de energia", afirmou num comunicado o presidente executivo da YPF, Horacio Marín.

O projeto prevê o transporte de gás natural da formação de hidrocarbonetos não convencionais de Vaca Muerta (província de Neuquén, sudoeste) até um porto do Golfo de San Matías, no Oceano Atlântico, na província de Río Negro, no sul, onde será convertido em GNL em navios de liquefação, para posterior exportação, inicialmente, para a Europa.

Vaca Muerta é a segunda maior reserva de gás não convencional do mundo.

No final de junho passado, a YPF, controlada pelo Estado argentino, a Eni e a XRG, subsidiária da Abu Dhabi National Oil Company, constituíram uma sociedade, denominada UPCO ARLNG, cujos principais ativos são cinco blocos de gás natural em Vaca Muerta destinados à produção de GNL.

O projeto Argentina LNG prevê a produção de 12 milhões de toneladas por ano de GNL até 2031, com uma projeção de exportações de GNL e líquidos associados que poderá atingir os 10.000 milhões de dólares (8.670 milhões de euros) por ano.

A produção será realizada em duas unidades flutuantes de liquefação (FLNG).

Segundo informou a YPF na quinta-feira, o plano de investimentos prevê um total de 51.000 milhões de dólares (44.220 milhões de euros) ao longo de todo o projeto.

A petrolífera argentina indicou que, durante a fase de construção do projeto, uma parte substancial do investimento será financiada através dos mercados internacionais, por meio de operações apoiadas por contratos de exportação de longo prazo com compradores internacionais com classificação "investment grade" (grau de investimento).

Segundo a YPF, na fase de construção, prevista entre 2026 e 2030, o Argentina LNG irá gerar cerca de 20.000 postos de trabalho, entre diretos, indiretos e induzidos, atingindo até 40.000 trabalhadores durante os períodos de maior atividade, no terceiro ano do projeto.

Por sua vez, na fase de exploração e ao longo de toda a sua vida útil, o projeto irá sustentar cerca de 8.000 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos.