PIB angolano cresce 8,74% no 2.º trimestre impulsionado pelo setor não petrolífero diz INE

As maiores variações registaram-se nos setores dos serviços e indústria, com o setor não petrolífero a crescer 9,24% e o setor petrolífero 5,64%, de acordo com a folha de informação rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comparando com o primeiro trimestre do ano, o desempenho da economia nacional angolana cresceu 2,75%, segundo a informação divulgada.

Segundo o INE, o PIB no segundo trimestre de 2026 fixou-se em 43,43 biliões de kwanzas e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios registaram um valor negativo de 149,13 mil milhões de kwanzas, indicando que, no período em análise, os subsídios sobre os produtos excederam os impostos sobre os produtos.

O maior contributo para os ganhos na produção nacional foi da Agro-pecuária e Silvicultura, com 14,86 biliões de kwanzas, seguindo-se o Comércio e Reparação, com 7,01 biliões de kwanzas, a Extração e Refino de Petróleo, com 6,97 biliões de kwanzas e Administração Pública, Defesa e Segurança Social, com 3,90 biliões de kwanzas.

As maiores variações do PIB no segundo trimestre de 2026 em relação ao primeiro trimestre, foram registadas nas atividades de Serviço de Alojamento e Restauração com 10,33%, Produtos da Indústria Transformadora com 6,10%, Outros Serviços com 4,61%, Produção de Eletricidade, Água e Saneamento com 3,50%.

Registou-se ainda um "aumento nos Subsídios e nos Impostos sobre Produtos em 114,61% e 7,53%, respetivamente, enquanto as demais atividades económicas tiveram variações inferiores a 3%".

No documento revela que as principais atividades que contribuíram positivamente para a variação foram os Produtos da Indústria Transformadora, com 0,54 ponto percentual (p.p.), outros Serviços, com 0,45 p.p., Comércio e Reparação de Veículos, com 0,42 p.p., Extração e Refino de Petróleo, com 0,38 p.p. e Construção, com 0,33 p.p.

Entre as atividades com maior variação destacam-se a Extração de Diamantes, com 16,46%, Informação e Comunicação, com 14,30%, Serviço de Alojamento e Restauração, com 12,59%, Produtos da Indústria Transformadora, com 12,22% e Intermediação Financeira e de Seguros, com 11,83%.

As contas nacionais de Angola registam ainda um aumento de 116,26% e 37%, respetivamente, nos Subsídios e Impostos.

As principais atividades que contribuíram positivamente para a variação homóloga do PIB no segundo trimestre de 2026 foram o Comércio e Reparação de Veículos com 1,67 p.p., Produtos da Indústria Transformadora com 1,48 p.p., Extração e Refino de Petróleo, com 1,03 p.p., Informação e Comunicação com 1,02 p.p. e Agropecuária, com 1,00 p.p.

Ainda de acordo com os dados do INE, o PIB acumulado ao longo do ano de 2026 cresceu 7,15% comparativamente a igual período de 2025.

As principais atividades com maior variação foram a Informação e Comunicação, com 19,71%, Transporte e Armazenagem, com 14,17%, Extração de Diamantes, com 10,13% e Produtos da Indústria Transformadora, com 9,72%.

Já o PIB acumulado dos últimos quatro trimestres cresceu 5,4% em relação ao igual período homólogo.