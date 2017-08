PIB aumentou 2,9% no 2º trimestre de 2017

RTP 31 Ago, 2017, 11:10 / atualizado em 31 Ago, 2017, 11:48 | Economia

De acordo com o comunicado do Instituto Nacional de Estatística, a "procura externa líquida manteve um ligeiro contributo positivo para a variação homóloga do PIB, verificando-se uma desaceleração em volume das Exportações de Bens e Serviços de magnitude idêntica à observada nas Importações de Bens e Serviços".



Já a procura interna manteve "um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado da aceleração do investimento".



Em termos reais, e em comparação com o 1.º trimestre de 2017, o "PIB aumentou 0,3% (variação em cadeia de 1,0% no trimestre anterior)".



"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo", lê-se no site do INE, "verificando-se uma ligeira redução das Exportações de Bens e de Serviços. O contributo positivo da procura interna aumentou devido ao comportamento do Investimento, verificando-se contributos positivos da Variação de Existências e da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), embora no último caso menos intenso que o observado no trimestre anterior".