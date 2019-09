PIB da Austrália com o mais fraco crescimento económico da última década

Lusa04 Set, 2019, 07:03 | Economia

De acordo com o Instituto de Estatísticas da Austrália, no segundo trimestre deste ano o PIB cresceu 0,5% em relação ao período homólogo do ano anterior.

O crescimento económico anual da Austrália é o mais baixo desde setembro de 2009, após a crise financeira internacional.

O governador do Banco da Reserva Australiano, Philip Lowe, admitiu que "o crescimento económico na Austrália no primeiro semestre deste ano foi mais lento do que o esperado. "

A desaceleração ao consumo doméstico, o período prolongado de baixo crescimento salarial, bem como a uma queda nos preços da habitação e no volume de vendas, foram as razões dadas para o fraco crescimento do PIB no último ano fiscal.