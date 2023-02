PIB da Tailândia sobe 2,6% impulsionado por reabertura do turismo

O crescimento do produto interno bruto (PIB) tailandês, em 2022, deveu-se principalmente à recuperação do turismo e à "melhoria contínua" da procura interna, tanto no consumo privado como no investimento, explicou, em comunicado, o Conselho de Desenvolvimento Nacional.

Enquanto o consumo privado cresceu 6,3%, em 2022, o investimento subiu 5,1%. Os aumentos em 2021 foram de 0,6% e 3,0%, respetivamente.

O que ajudou também ao crescimento do PIB foi a recuperação das exportações de serviços, que subiram 65,7%, contrastando com a queda de 19,9% em 2021, quando o país paralisou praticamente todas as atividades devido à covid-19.

O desempenho do PIB foi também impulsionado pelo crescimento de 39,3% dos serviços de hotelaria e restauração, entre janeiro e dezembro de 2022, o que representa uma recuperação face ao decréscimo de 15% em 2021.

Por outro lado, o investimento público em 2022 caiu 4,9% quando comparado com os 12 meses anteriores, enquanto a exportação de bens cresceu 1,3% durante o período em análise, um abrandamento em comparação com o aumento de 15,3% em 2021.

Apesar do resultado positivo, o PIB tailandês em 2022 ficou abaixo das expectativas do mercado (3,5% em termos homólogos), influenciado pelos dados do quarto trimestre de 2022, em que se registou uma subida de 1,4% face ao mesmo período do ano anterior, caindo 1,5% na comparação trimestral.

O Sudeste Asiático registou aumentos generalizados em 2022, liderados por Malásia, Vietname e Filipinas, com uma recuperação do PIB em 8,7%, 8,02% e 7,6%, respetivamente.