PIB da zona euro avança 0,7% e o da UE 0,9% em 2024

O serviço estatístico europeu indica também que o PIB dos países da área do euro cresceu 0,9% e o do conjunto dos 27 Estados-membros 1,1%, no quarto trimestre de 2024, face ao mesmo período de 2023.

Na comparação trimestral, a economia da zona euro cresceu 0,1% entre outubro e dezembro de 2024 e 0,2%, enquanto na UE avançou 0,2%.