PIB da zona euro cresce 0,9% no terceiro trimestre

Na comparação com o segundo trimestre do ano, quer o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro, quer o do conjunto dos 27 Estados-membros cresceram 0,4%.

Entre julho e setembro de 2023, as economias da zona euro e da UE tinham crescido, respetivamente, 0,5% e 0,8% na variação homóloga e 0,2% ambas na variação trimestral.

Entre os Estados-membros, o PIB de Malta (5,4%) foi o que mais subiu no terceiro trimestre, seguido da Croácia (4,1%) e Chipre (3,8%), na comparação homóloga.

A Letónia (-1,0%), a Áustria (-0,8%) e a Hungria (-0,7%) viram as suas economias contrair.

Face ao segundo trimestre, os PIB da Irlanda (3,5%), Dinamarca e Lituânia (1,2% cada) e Chipre (1,0%) tiveram as maiores progressões e os da Hungria (-0,7%), Letónia (-0,2%), Áustria, Polónia e Roménia (-0,1% cada) as maiores contrações.

A economia portuguesa cresceu, entre julho e setembro, 1,9% na variação homóloga e 0,2% em cadeia.