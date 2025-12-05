PIB da zona euro cresce 1,4% no terceiro trimestre

Na comparação com o segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro cresceu 0,3% e o da UE 0,4%.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a Irlanda (10,9%) apresentou o maior crescimento, seguindo-se a Polónia (3,8%) e Chipre (3,6%), com a Finlândia (-0,6%) a apresentar a única quebra homóloga.

Na variação trimestral, a Dinamarca (2,3%), o Luxemburgo, a Suécia (1,1% cada) e Chipre (0,9%) apresentaram os maiores crescimentos no PIB, com Irlanda, Finlândia (-0,3% cada) e Roménia (-0,2%) a verem as suas economias recuar.

O PIB de Portugal avançou, por seu lado, 2,4% na comparação homóloga e 0,8% em cadeia.

No mesmo boletim, o Eurostat refere ainda que o emprego cresceu, no terceiro trimestre, 0,6% na zona euro e 0,5% na UE, face ao período homólogo.

Face ao segundo trimestre, o emprego cresceu 0,2% na zona euro e 0,1% na UE.