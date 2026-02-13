PIB da zona euro cresce 1,5% e emprego avança 0,7% em 2025

O serviço estatístico da UE confirma hoje os dados para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) avançados em janeiro e publica, no mesmo boletim, números sobre a taxa de emprego.

A subida do PIB da zona euro, em 2025, registou uma aceleração quando comparada com a de 0,9% na área do euro e da 1,0% na UE, em 2024.

No quarto trimestre de 2025, o PIB da área do euro subiu, na comparação com o mesmo período do ano anterior, 1,5%, e o da UE 1,6%.

Já na comparação em cadeia, com o trimestre anterior, o indicador avançou 0,5% em ambas as zonas.

No que se refere ao crescimento do emprego, 2025 registou um novo abrandamento, para 0,7% na zona euro e 0,5% na UE, depois de no ano anterior ter apresentado valores de 1,0% e 0,8%, respetivamente.

Em comparação com o mesmo trimestre homólogo, entre outubro e dezembro de 2025, o emprego aumentou 0,6% na zona euro e 0,7% na UE no quarto trimestre de 2025 e face ao período anterior avançou 0,2% em ambas as zonas.