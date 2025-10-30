PIB do euro avança 1,3% no 3.º trimestre face a 2024 e Portugal tem 4.º maior

Dados hoje publicados pelo gabinete estatístico do espaço comunitário, o Eurostat, revelam que, no terceiro trimestre de 2025 em comparação com os mesmos meses do ano passado, o PIB corrigido de sazonalidade aumentou 1,3% na zona euro e 1,5% na União Europeia (UE).

Nestas que são estimativas preliminares do PIB, baseadas em fontes de dados incompletas e sujeitas a revisão posterior, a economia portuguesa surge como a quarta que mais cresceu, 2,4%, assim como a sueca (que subiu o mesmo), apenas superadas pela Irlanda (12,3%), Espanha (2,8%) e República Checa (2,7%), num total de 15 países da UE para os quais existem informações disponíveis.

Na variação em cadeia, no terceiro trimestre deste ano em comparação com o período anterior, o PIB ajustado sazonalmente aumentou 0,2% na zona euro e 0,3% na UE, de acordo com a estimativa preliminar publicada pelo Eurostat.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis relativos ao terceiro trimestre de 2025, a Suécia (+1,1 %) registou o maior aumento em comparação com o trimestre anterior, seguida por Portugal (+0,8 %) e República Checa (+0,7 %).