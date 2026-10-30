PIB do euro com crescimento homólogo de 1,3% no 3.º trimestre e Portugal supera média

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB corrigido de variações sazonais aumentou 1,3% na zona euro e 1,5% na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2026, depois de ter registado crescimentos homólogos de 1,2% na zona euro e 1,4% na UE no trimestre anterior.

Em Portugal, o PIB registou um crescimento homólogo de 2,4% no terceiro trimestre de 2026, acima dos valores observados na zona euro e na média da UE.

Na comparação em cadeia, face ao trimestre anterior, o PIB aumentou 0,4% na zona euro e 0,5% na UE, após ter registado crescimentos de 0,6% e 0,7%, respetivamente, entre abril e junho.

Em Portugal, o PIB aumentou 0,2% no terceiro trimestre de 2026 face aos três meses anteriores, após ter avançado 0,9% segundo os dados do Eurostat.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis relativos ao terceiro trimestre, a Irlanda registou o maior crescimento em cadeia, de 5,5%, seguida da Estónia, Espanha e Países Baixos, todos com uma subida de 0,6%.

Em sentido contrário, o PIB recuou 1,0% na Lituânia e 0,1% em França face ao trimestre anterior.

No conjunto dos países com dados disponíveis, a taxa de crescimento homóloga foi positiva em 14 Estados-membros e negativa num.

O Eurostat ressalva que estas estimativas preliminares do PIB se baseiam em fontes de informação ainda incompletas e estão sujeitas a revisões posteriores.