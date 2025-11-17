PIB do euro cresce mais do que o esperado em 2026 por reação às ameaças tarifárias

Nas previsões económicas de outono, hoje publicadas, o executivo comunitário refere que o Produto Interno Bruto (PIB) da área da moeda única deverá avançar 1,3% este ano, mais 0,4 pontos percentuais do que previsto nas projeções de primavera divulgadas em maio passado.

Para 2026, é estimada uma subida de 1,2% do PIB, o que equivale a uma revisão em baixa, face aos 1,4% anteriormente projetados.

"O crescimento económico superou as expectativas nos primeiros nove meses do ano, com o crescimento real do PIB a ultrapassar a expansão anual projetada na primavera", contextualiza a instituição, apontando que "o crescimento contínuo no terceiro trimestre demonstra a resiliência da economia europeia e a sua capacidade de enfrentar choques sem precedentes".

Tendência semelhante verificou-se no conjunto da União Europeia (UE), já que a Comissão Europeia prevê que o PIB comunitário avance 1,4% este ano e no próximo, o que compara com anteriores previsões de 1,1% em 2025 e de 1,5% em 2026.

"Este desempenho melhor do que o esperado deveu-se inicialmente a um aumento das exportações antes das previstas subidas tarifárias, mas o investimento em equipamento e ativos intangíveis também superou as expectativas", explica.