PIB do Reino Unido cai 0,2% no terceiro trimestre

Segundo os analistas, esta queda é um sinal de que o Reino Unido está a caminhar para a recessão.

O ONS afirmou que o setor industrial caiu 2,3%, enquanto o setor dos serviços se manteve, embora o setor da construção tenha aumentado 0,6%.

O diretor de estatísticas do ONS, Darren Morgan, disse que "este declínio trimestral foi arrastado pelo setor industrial", mas o declínio no comércio a retalho foi notável.

O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, disse que há um "caminho difícil" pela frente, mas salientou que a economia britânica é "fundamentalmente resiliente".

Espera-se que Hunt anuncie no dia 17 os planos do Governo para enfrentar a difícil situação económica do Reino Unido devido ao aumento da inflação, ao acentuado aumento global dos preços da energia e da dívida.

A dívida acumulada do Reino Unido era de 2,45 biliões de libras (2,80 biliões de euros) no final de setembro, equivalente a 98% do PIB.

Na semana passada, o Banco de Inglaterra anunciou um aumento da taxa de juro de 0,75 pontos percentuais para 3%, o nível mais alto desde 2008.

O Banco de Inglaterra votou esmagadoramente a favor deste aumento do preço do dinheiro como forma de controlar a inflação homóloga no Reino Unido, que é de 10,1%, em comparação com o objetivo oficial de 2%.

De acordo com o banco, o Reino Unido pode estar a caminhar para uma recessão, que pode ser prolongada, embora espere que a inflação desça significativamente a partir de meados de 2023.

De acordo com os cálculos do banco, a inflação poderia atingir 11% no final deste ano, e o desemprego 6,4% no final de 2025, em comparação com os 3,5% atuais.