PIB do Reino Unido volta a cair em cadeia 0,1% em outubro

O PIB também tinha recuado 0,1% em setembro face ao mês anterior e estagnado em agosto face a julho, de acordo com os dados do ONS.

Em outubro, o setor dos serviços, considerado o pulmão económico do Reino Unido, contraiu-se 0,3% e o da construção sofreu uma queda de 0,6%, mas o setor industrial cresceu 1,1%.

O fabrico de automóveis continuou a mostrar fraqueza, e o setor industrial em geral "recuperou-se apenas ligeiramente em outubro da queda substancial da produção observada no mês anterior", observou a diretora de estatísticas da ONS, Liz McKeown.

No entanto, em comparação com o mesmo mês de 2024, estima-se que o PIB do Reino Unido tenha aumentado 1,1% em outubro de 2025.

Por sua vez, o PIB britânico caiu 0,1% no trimestre até outubro, em comparação com os três meses até julho de 2025, após a expansão de 0,1% no trimestre até setembro de 2025 e de 0,2% no trimestre até agosto de 2025.

Trata-se da primeira queda trimestral do PIB real desde dezembro de 2023.

No mês passado, o Banco da Inglaterra manteve as taxas de juro diretoras em 4%, o nível mais baixo em mais de dois anos, ao avaliar que as pressões inflacionárias persistem.

A inflação atingiu o pico e o risco de inflação contínua diminuiu, segundo o banco, que está atento à evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC), que em outubro foi de 3,6%, acima da meta de 2% da entidade.