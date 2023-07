PIB dos EUA acelera para 2,4% no segundo trimestre

Os dados hoje divulgados, de caráter provisório, apresentam uma aceleração face aos 2,0% confirmados para o primeiro trimestre do ano e contrastam com a contração registada no segundo trimestre do ano passado (-0,6%).

O Departamento do Comércio apontou que este dado "reflete os aumentos dos gastos pelos consumidores", pelas administrações e nos investimentos.

O aumento no consumo refletiu-se tanto nos bens, como nos serviços.

No caso dos serviços, "os principais contributos para o aumento foram habitação e serviços de utilidade, cuidados de saúde, serviços financeiros e seguros e serviços de transportes", enquanto nos bens houve um aumento "nos bens recreativos e nos veículos, bem como na gasolina e noutros bens energéticos".

O FMI reviu em alta esta semana a previsão do crescimento da economia dos EUA, projetando um crescimento de 1,8% para este ano e de 1% no próximo.