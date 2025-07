PIB português terá crescido entre 0,2% e 0,7% no 2.º trimestre

No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) registou uma contração de 0,5% em cadeia, crescendo 1,6% em termos homólogos, e a maioria dos analistas prevê uma recuperação para o segundo trimestre.

Os economistas do Católica-Lisbon Forecasting Lab (NECEP) são os mais otimistas, prevendo que a economia portuguesa deverá ter crescido 0,7% em cadeia e 1,9% em termos homólogos no segundo trimestre deste ano, "compensando a contração de 0,5% em cadeia do trimestre anterior".

Na última nota, os economistas do NECEP decidiram também rever em baixa o crescimento do conjunto do ano para 1,7%.

Já o Fórum para a Competitividade estima que o PIB deste ano fique "longe de atingir os 2%", devido à sucessiva deterioração das perspetivas externas e o resultado fraco do primeiro trimestre.

O Fórum para a Competitividade deu nota da estimativa de que, no segundo trimestre, o PIB em cadeia tenha passado de uma queda de 0,5% para uma recuperação entre 0,2% e 0,5%, o que corresponde a uma variação homóloga entre 1,4% e 1,7%.

No boletim económico de junho, o Banco de Portugal sinalizou que "para o segundo trimestre projeta-se uma variação em cadeia do PIB de 0,4%, associada à recuperação da FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo] e das exportações".

"Em particular, as exportações de bens deverão beneficiar de uma retoma da fabricação automóvel", aponta o BdP, acrescentando que se espera uma "evolução contida do consumo atendendo ao impacto dos menores reembolsos do IRS e à redução da confiança dos consumidores".

O barómetro CIP/ISEG, por sua vez, prevê um crescimento da economia portuguesa entre 0,2% e 0,4% no segundo trimestre, "revertendo parcialmente a queda" de 0,5% registada nos três meses anteriores, antecipando uma subida entre 1,4% e 1,7% no ano.

