Um milhão de utilizadores, em Portugal, terão já tido acesso ilegal a conteúdos digitais. Os dados são do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia.

O diretor nacional da PJ indicou os números na abertura do terceiro colóquio sobre o crime informático e pirataria de conteúdos audiovisuais.



Luís Neves adiantou que a Unidade do cibercrime da Polícia Judiciária foi criada, em 2017, com 44 inspetores e que tem, agora, 4 vezes mais. Vários órgãos de comunicação social, entre eles , a RTP participaram neste encontro.