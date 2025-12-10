PJ desmantela rede criminosa transnacional de branqueamento e evasão fiscal

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, conta que a rede criminosa em causa utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento.

"Procedimento alicerçado na criação sucessiva de sociedades e contas bancárias tituladas pelas mesmas, por onde fluem as vantagens na sua maioria provenientes da prática do `Trade Based Money Laundering` (processo para disfarçar lucros de atividades ilícitas como se fossem fundos legítimos, utilizando transações de comércio internacional para ocultar a origem do dinheiro)", explica a PJ.

Os montantes provenientes de origem criminosa, depositados continuamente nas contas bancárias criadas para o efeito, eram depois, segundo a investigação, transferidos para contas correspondentes domiciliadas em países europeus terceiros.

"No espaço de 24 meses, a investigação apurou a existência de depósitos em numerário no montante superior a 141 milhões de euros, num total movimentado, através das `conta veículo` de 209 milhões de euros", refere esta força de investigação criminal.

Fonte policial adiantou anteriormente à agência Lusa que a operação contemplou buscas na zona industrial da Varziela, que acolhe muitos armazéns e uma grande concentração de comerciantes chineses radicados em Vila do Conde, distrito do Porto, que se dedicam à importação e revenda de vários produtos, funcionando também como um grande entreposto comercial.

No âmbito da operação "Cash-a-lot", além de Vila do Conde, as autoridades realizaram buscas também nos municípios de Espinho, de Paredes, da Póvoa de Varzim, do Porto, de Valongo, em Vila Nova de Gaia e em Vila Franca de Xira.

A PJ deu cumprimento a 67 mandados de busca, pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos, alegadamente "praticados por uma organização de caráter transnacional, controlada por cidadãos nacionais e estrangeiros".

"No decurso da operação policial, foram apreendidas/alvo de arresto, em cumprimento de ordem judicial, através do Gabinete de Recuperação de Ativos na PJ/Norte, seis imóveis urbanos, nove viaturas de alta gama, 74 contas bancárias controladas pelos suspeitos em território nacional e saldos de contas bancárias domiciliadas em 11 países europeus, num total de 67 contas bancárias", diz a PJ.

As autoridades apreenderam ainda cerca de 300 mil euros em numerário, documentação diversa relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo.

A operação policial envolveu perto de 170 elementos da Diretoria do Norte da PJ, assim como elementos das unidades de Braga e de Vila Real, contando também com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

As diligências foram acompanhadas por duas magistradas do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.

Os detidos vão ser hoje presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O inquérito corre termos no DIAP Regional do Porto.