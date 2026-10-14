PJ detém nas Caldas da Rainha procurado por França por fraude no IVA

Segundo a PJ, o homem, de 45 anos, "desempenhou um papel central e operacional no seio de uma organização, alegadamente gerindo empresas de fachada" envolvidas no esquema e revendendo "a retalhistas, no mercado negro", cartões para telemóveis comprados a operadoras sem o Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA).

O esquema terá causado "enorme prejuízo" ao Estado francês.

O detido, estrangeiro, vai ser apresentado ao Tribunal da Relação de Coimbra para eventual aplicação de medidas de coação enquanto aguarda o desfecho do processo de extradição.