PJ detém nas Caldas da Rainha procurado por França por fraude no IVA
A Polícia Judiciária (PJ) deteve nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, um homem procurador por França por suspeita de "fraude fiscal e branqueamento, através do denominado esquema `carrossel do IVA`", anunciou hoje a força policial.
Segundo a PJ, o homem, de 45 anos, "desempenhou um papel central e operacional no seio de uma organização, alegadamente gerindo empresas de fachada" envolvidas no esquema e revendendo "a retalhistas, no mercado negro", cartões para telemóveis comprados a operadoras sem o Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA).
O esquema terá causado "enorme prejuízo" ao Estado francês.
O detido, estrangeiro, vai ser apresentado ao Tribunal da Relação de Coimbra para eventual aplicação de medidas de coação enquanto aguarda o desfecho do processo de extradição.