Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional tem 20 ações e 72 projetos

Gonçalo Matias, que falava na conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, recordou que a Estratégia Digital Nacional "já tinha sido aprovada" e agora o que é feito "é um conjunto de atualizações e a aprovação de um Plano de Ação" para 2026-2027.

"Este Plano de Ação assenta em 20 ações e 72 projetos, dotando o Estado de novas capacidades tecnológicas", sublinhou o governante.

A reforma tecnológica do Estado, dados e interoperabilidade, serviços públicos digitais, economia e regulação digital, competências digitais e inteligência artificial (IA) fazem parte do plano.

O objetivo é colocar Portugal entre os 10 países digitalmente mais avançados da Europa.