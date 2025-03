Plano de insolvência da TiN prevê injeção de até 1,5 ME pelo acionista e fecho da delegação do Porto

Segundo o documento, a que a Lusa teve acesso, a TiN, que detém publicações como a Visão e a Exame, propõe aos credores um "compromisso de aporte de até 1,5 milhões de euros, faseadamente, e em função das necessidades da empresa para reforçar a tesouraria", por parte do acionista único.

O plano mantém ainda a intenção de suspender, licenciar ou vender publicações deficitárias como TV Mais, Telenovelas, Caras Decoração, Prima, Visão Saúde, Visão Surf e This Is Portugal, sendo que, "com exceção da Telenovelas, todas as outras publicações já estão suspensas".

"A TIN está empenhada a tentar encontrar estas soluções (venda/licenciamento) no mais curto espaço de tempo, ainda em 2025", indicou.

"Pretende ainda um ajuste na periodicidade se necessário de algumas revistas, mantendo apenas as mais rentáveis", além da redução de 70% do espaço físico (50% já foi reduzido) e o "encerramento da delegação no Porto".

Será ainda reduzido "o quadro de funcionários, proporcional à suspensão publicações, com reestruturação interna".

A empresa conta atualmente com 104 colaboradores, indicou, e estima que "os custos com pessoal não poderão ultrapassar os 250 mil euros/mês, objetivo alcançável, com o apoio e intervenção do administrador da insolvência", referiu.

Quanto ao pagamento das dívidas proposto, será faseado, no caso da Autoridade Tributária e Segurança Social em 150 prestações, além de um "plano de pagamento de 12 a 15 anos para credores comuns e garantidos" e da "possibilidade de permuta de publicidade para pagamento de parte das dívidas".

Para aumentar receitas, o plano prevÊ o "aumento de assinaturas digitais e melhoria da plataforma de e-commerce", parcerias "estratégicas com outros grupos editoriais", a "exploração de novos formatos de conteúdo, como podcasts e vídeos" e o "licenciamento de marcas para gerar receita adicional".

Quanto ao impacto desta reestruturação, a empresa aponta uma "melhoria gradual da rentabilidade, com um retorno a resultados positivos esperado a médio prazo", evitando-se assim a liquidação da empresa e "preservando postos de trabalho e ativos". Ficará, segundo o plano, ajustado "o modelo de negócio para um formato mais sustentável, alinhado às tendências digitais", garantindo ainda o "pagamento aos credores, comparativamente a um cenário de liquidação, onde muitos não receberiam seus créditos".

O plano prevê também a "criação imediata de uma `Task Force` com dois diretores editoriais, diretora comercial, diretora financeira e diretor recursos humanos, com a tarefa de reanalisar todos os custos e contratos passíveis de serem renegociados ou cessados, sem qualquer penalização para a empresa, e apresentar medidas e sugestões para aumentar as receitas, tendo em conta os recursos existentes" e os melhores exemplos nacionais e internacionais. As sugestões deste órgão "serão implementadas após aprovação da gerência e do administrador da insolvência".

A proposta para a continuidade da TiN, mediante a apresentação de um plano de insolvência num prazo de 30 dias, foi aprovada em assembleia de credores, em 29 de janeiro, mantendo-se os títulos em atividade.

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e digital.