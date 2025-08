Plano de investimento da Jerónimo Martins avança sem hesitações assegura presidente do grupo

O resultado líquido da Jerónimo Martins cresceu 6,6% no primeiro semestre, face a igual período do ano passado, para 269 milhões de euros.

No primeiro semestre deste ano, "num contexto de incerteza global persistente, mantivemo-nos fiéis às nossas prioridades estratégicas: garantir a competitividade de preços; compensar a pressão de operar com baixa inflação alimentar e aumento dos custos com pessoal; e executar os programas de investimento", afirma o presidente e administrador-delegado, no comunicado dos resultados.

"A solidez do desempenho nos primeiros seis meses reflete a assertividade do trabalho das nossas insígnias em todas as frentes", prossegue o gestor, salientando que "a execução do plano de investimento avança sem hesitações".

Pedro Soares dos Santos destacou ainda "o arranque da operação da Biedronka na Eslováquia, no primeiro trimestre", e a integração na cadeia Ara, "que ficou concluída no final de julho, de cerca de 70 lojas anteriormente operadas pela Colsubsidio".

O gestor assevera que o grupo vai continuar a acompanhar "atentamente o comportamento do consumidor" e a manter-se flexível e ágil na resposta às necessidades das famílias.

"Ao mesmo tempo que inovamos na oferta e trabalhamos na melhoria da experiência de compra e da eficiência das operações enquanto fatores críticos de sucesso no longo prazo, continuaremos a responder aos desafios ambientais e sociais que se colocam aos nossos negócios e a cumprir a nossa agenda de sustentabilidade", remata o gestor.