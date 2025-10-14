Plano de Recuperação e Resiliência. Portugal recebe sétima fatia de 1,06 mil milhões de euros

Portugal vai poder adquirir “equipamento médico, incluindo equipamento pesado”. O dinheiro também irá para o “apoio a pessoas vulneráveis em risco de exclusão social”.





O comunicado da Representação em Portugal da Comissão Europeia enumera ainda outras áreas de aplicação da verba. Por exemplo, adquirir “veículos e equipamentos novos para os bombeiros, a proteção civil e as forças de segurança”.

Também para a “gestão da igualdade salarial e também para reconhecer as empresas que têm “menores disparidades salariais entre homens e mulheres”.



De acordo com Bruxelas, vão ser renovadas “duas centrais hidroelétricas na Madeira”.



Está ainda previsto o “financiamento de alojamentos de emergência e de transição” e mais “estações de carregamento de veículos elétricos em espaços públicos”.





Esta nova fatia de dinheiro aumenta para 13,8 mil milhões de euros os fundos pagos a Portugal. A taxa de execução global do Plano de Recuperação e Resiliência passa a rondar 50 por cento (concretamente 47 por cento).

