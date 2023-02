Plano de reestruturação do Novo Banco concluído

O Ministério das Finanças emitiu esta segunda-feira um comunicado a anunciar a intenção, por parte da Comissão Europeia, de dar como concluído o processo de reestruturação do Novo Banco com referência a 31 de dezembro de 2022. A decisão surge depois de apreciar as conclusões do relatório preliminar do Monitoring Trustee, entidade independente que faz o acompanhamento da execução do plano. Com a conclusão do processo, Estado deixa de ser confrontado com uma eventual necessidade de ter de avançar com fundos adicionais.