Plano europeu para habitação. Problema não se esgota no financiamento

"Vem tarde, se não, não teríamos chegado até aqui. O plano é um passo importante (....) não só como quatro paredes e um teto. É muito mais do que isso", avalia Sílvia Jorge, investigadora do CiTUA - Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, do Instituto Superior Técnico.



Bruxelas quer a implementação de medidas que estimulem a construção e promovam novas técnicas com menos impacto ambiental. Esforços que o Executivo comunitário admite que podem levar dez anos a surtir efeito. A Comissão Europeia apresentou esta semana um plano para a habitação acessível. Pretende assim responder a uma crise que afeta todos os Estados-membros, em particular Portugal, onde as casas são as mais sobrevalorizadas da Europa. O objetivo é colocar 650 mil casas por ano no mercado.





A Comissão Europeia apela também a um quadro legal coeso e limites onde o alojamento local possa acarretar efeitos negativos nas comunidades.



