Economia
Plano europeu para habitação. Problema não se esgota no financiamento
Para responder à crise, Bruxelas estima que sejam necessários 150 mil milhões de euros todos os anos. Os especialistas avisam, porém, que o problema vai além do dinheiro.
Foto: João Marques - RTP
"Vem tarde, se não, não teríamos chegado até aqui. O plano é um passo importante (....) não só como quatro paredes e um teto. É muito mais do que isso", avalia Sílvia Jorge, investigadora do CiTUA - Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, do Instituto Superior Técnico.
Bruxelas quer a implementação de medidas que estimulem a construção e promovam novas técnicas com menos impacto ambiental. Esforços que o Executivo comunitário admite que podem levar dez anos a surtir efeito.O objetivo é colocar 650 mil casas por ano no mercado.
A Comissão Europeia apela também a um quadro legal coeso e limites onde o alojamento local possa acarretar efeitos negativos nas comunidades.
Estima-se que sejam necessários 150 mil milhões de euros por ano, a partir de agora.