Plano europeu para habitação. Problema não se esgota no financiamento

Para responder à crise, Bruxelas estima que sejam necessários 150 mil milhões de euros todos os anos. Os especialistas avisam, porém, que o problema vai além do dinheiro.

Foto: João Marques - RTP

A Comissão Europeia apresentou esta semana um plano para a habitação acessível. Pretende assim responder a uma crise que afeta todos os Estados-membros, em particular Portugal, onde as casas são as mais sobrevalorizadas da Europa.

"Vem tarde, se não, não teríamos chegado até aqui. O plano é um passo importante (....) não só como quatro paredes e um teto. É muito mais do que isso", avalia Sílvia Jorge, investigadora do CiTUA - Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, do Instituto Superior Técnico.

Bruxelas quer a implementação de medidas que estimulem a construção e promovam novas técnicas com menos impacto ambiental. Esforços que o Executivo comunitário admite que podem levar dez anos a surtir efeito.O objetivo é colocar 650 mil casas por ano no mercado.


A Comissão Europeia apela também a um quadro legal coeso e limites onde o alojamento local possa acarretar efeitos negativos nas comunidades.

Estima-se que sejam necessários 150 mil milhões de euros por ano, a partir de agora.
