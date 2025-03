Plano para a Floresta. Estado investe 6,4 milhões de euros até 2050

A grande fatia do orçamento vai para a prevenção de incêndios, área em que serão investidos 690 milhões de euros.



Serão, ainda, dados apoios e incentivos à gestão florestal, de forma a torná-la mais produtiva e rentável, e à valorização do ecossistema, como a proteção dos solos e a conservação dos recursos hídricos e biodiversidade.



O primeiro-ministro diz que, com este plano, pretende-se rentabilizar a floresta, do ponto de vista económico.