Plataforma Casa Para Viver convoca manifestação nacional em Lisboa para 21 de março
A plataforma Casa para Viver anunciou hoje uma manifestação nacional para 21 de março, em Lisboa, contra as políticas de habitação do Governo, defendendo que "já não dá para viver" com os atuais preços das casas e rendas.
Em comunicado, a plataforma Casa para Viver refere que a ação de protesto irá decorrer a partir das 15:00 entre o Marquês de Pombal e o Rossio, estando também a ser lançado o apelo para que outras cidades promovam ações no mesmo dia.
No manifesto divulgado hoje, a plataforma acusa o Governo de anunciar "medidas milagrosas" que, na sua perspetiva, beneficiam senhorios, promotores e fundos imobiliários, ao mesmo tempo que os preços continuam a subir.
"Já não dá para continuar a assistir à brutalidade que vivemos", refere o documento, que aponta para um aumento de 27% no preço das casas desde o primeiro pacote de medidas para a habitação.
A plataforma critica também a definição de "rendas moderadas" de valores como 2.300 euros e contesta benefícios fiscais atribuídos a proprietários e a eliminação de limites aos aumentos de rendas, defendendo que tais medidas contribuem para a especulação e agravam a crise no acesso à habitação.
No texto, as organizações criticam ainda a resposta pública na área da habitação, considerando que as promessas de construção de milhares de casas públicas não têm tido concretização prática, e apontam falhas na capacidade de resposta do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).
"Já não dá para chegar ao fim do mês. Já não dá para aturar a mentira e o desdém. Já não dá para esperar. Já não dá para Viver. É preciso Casa para Viver. É preciso lutar", conclui o manifesto.
Entre as 31 organizações subscritoras deste manifesto está a Habita! Associação pelo direito à habitação e à cidade, a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, o SOS Racismo e o movimento Porta a Porta - Casa para Todos.