Plataforma quer travar PPP na ULS de Braga e conseguir hospital universitário

Em declarações à Lusa, o porta-voz da plataforma, José Manuel Lobato disse que a plataforma, hoje apresentada publicamente, terá a sua primeira reunião em janeiro, para avaliar eventuais formas de luta, caso o Governo opte pela PPP e não confira o título de universitário ao Hospital de Braga.

"Temos connosco já mais de 100 personalidades, entre as quais Daniel Sampaio, e também temos connosco os vários sindicatos que representam os trabalhadores da Unidade Local de Saúde de Braga. Somos um movimento apartidário, que pretende assumir-se como um grupo de pressão junto do Governo", referiu.

Sublinhou que o movimento "fará tudo o que estiver ao seu alcance" para travar a PPP e para conseguir o Hospital Universitário.

"Não precisamos de PPP para nada", disse José Manuel Lobato, defendendo que o importante é cimentar "um verdadeiro Serviço Nacional de Saúde público, universal e tendencialmente gratuito, como consta na Constituição da República Portuguesa".

Sublinhou que a anterior PPP "só deixou más recordações" e que a gestão do hospital "tem de continuar na esfera pública".

Já quanto ao título universitário, disse que o Hospital de Braga "tem tudo" para o conseguir.

"É urgente que o Hospital de Braga adquira a qualidade de Hospital Universitário, dando continuidade ao trabalho de formação complementar que com excelência vem desenvolvendo", sustentou.