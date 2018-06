Partilhar o artigo PM de Cabo Verde diz que acordo de defesa e segurança com os EUA "é claro" Imprimir o artigo PM de Cabo Verde diz que acordo de defesa e segurança com os EUA "é claro" Enviar por email o artigo PM de Cabo Verde diz que acordo de defesa e segurança com os EUA "é claro" Aumentar a fonte do artigo PM de Cabo Verde diz que acordo de defesa e segurança com os EUA "é claro" Diminuir a fonte do artigo PM de Cabo Verde diz que acordo de defesa e segurança com os EUA "é claro" Ouvir o artigo PM de Cabo Verde diz que acordo de defesa e segurança com os EUA "é claro"

Tópicos:

Hopffer Almada, Status, Verde,