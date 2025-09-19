PM diz que pedido de mais documentos da Spinumviva "não é nada de mais"

"Eu já recebi esse pedido, que é um pedido normal (...). Posso dizer que não é nada demais, mas pronto, aproveitarei nomeadamente a tarde de hoje para tentar reunir os documentos que foram solicitados e enviá-los o mais rápido", declarou hoje Luís Montenegro aos jornalista, à margem de um evento no Porto.

O primeiro-ministro recusou, contudo, especificar quais os documentos que lhe foram solicitados.

O Ministério Público (MP) pediu mais documentação ao primeiro-ministro para poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva, disse o Procurador-geral da República (PGR).