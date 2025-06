Foto: João Marques - RTP

Há, contudo, uma ligeira redução do número de pobres, em comparação com o ano anterior. Ainda assim, a falta de rendimentos e de condições de vida é um problema que continua a afetar, principalmente, os idosos, as crianças e os desempregados.



São consideradas em risco de pobreza as pessoas com rendimento disponível até 7.588 euros anuais, ou 632 euros por mês.