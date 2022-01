Politécnico da Guarda apresenta projeto de Laboratório Colaborativo em Logística

Segundo um comunicado do IPG, a sessão de apresentação do CoLAB LogIN à FCT terá lugar durante a tarde, através da plataforma Zoom, com a participação de investigadores e docentes da instituição, empresas e entidades envolvidas.

"O projeto foi desenhado pelo IPG em parceria com empresas e com instituições públicas e privadas da área da logística e pretende juntar as empresas do setor e académicos para estudarem em conjunto as redes e os fluxos logísticos da região e do país: a instalação próxima de um porto seco na Guarda é decisiva neste projeto".

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, referiu que o Laboratório Colaborativo em Logística "irá produzir ciência para a atividade empresarial de todo o país e, também, fornecer dados e evidência aos decisores públicos para que desenhem políticas que favoreçam o desenvolvimento do interior e do país no seu conjunto".

"A instalação próxima de um grande porto seco na Guarda, reproduzindo no interior e na fronteira com Espanha as mesmas condições de envio e de chegada de mercadorias dos portos do litoral, contribuiu para interessar todos estes parceiros e será crucial no trabalho deste laboratório", acrescentou o responsável.

O IPG referiu que, paralelamente, a sua oferta formativa "irá preparar quadros profissionais qualificados para as empresas que, a curto médio prazo, se irão instalar e começar a operar no porto seco".

"A área da logística tem sido nos últimos anos uma grande aposta do Politécnico da Guarda. O lançamento do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) e, mais recentemente, da pós-graduação em Logística, são exemplos do reforço na aposta formativa do IPG nesta área".

O CoLAB LogIN "estará focado nas necessidades do mercado, das empresas e do território, tendo reunido um grande consenso por parte das empresas, instituições e associações regionais e nacionais".

A instituição de ensino salientou que "ao lado do IPG está, como parceiro científico, o Centre for Informatics and Systems da Universidade de Coimbra (CISUC)" e que na montagem do laboratório "participarão também as Infraestruturas de Portugal e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo - APDL, para além da Câmara Municipal da Guarda".

Ao nível das empresas do setor participam a Olano, a Transportes Bernardo Marques, a Coficab, a R2TIR e a TIR2RENT.

O projeto também envolve as empresas tecnológicas InovaRia - Rede de Inovação em Aveiro, a WaveCom e a Stratio Automotive.

O CoLAB LogIN tem, igualmente, como parceiros, a APAT - Associação dos Transitários de Portugal, o CPC - Conselho Português de Carregadores, o Núcleo Empresarial da Região da Guarda - NERGA, a Associação Portuguesa de Logística - APLOG, a APP - Porto de Portugal, a Zaldesa (Zona de Atividades Logísticas de Salamanca), a AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal e a Europlatforms - Associação Europeia de Plataformas Logísticas.